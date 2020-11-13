Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необов'язково займати президентське крісло

Для виходу з конституційної кризи необхідні зміни і Закону "Про Конституційний Суд", і Основного закону в тій частині, що стосується КС.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава фракції "Голос" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо з державного органу глузує найвища посадова особа, це називається неповага до держави. Байдуже, подобається йому цей орган чи ні. Якщо в нас держава, а не взеленський патріархат.

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Жартуючи про Конституційний Суд, Зеленський ніби забув про те, що він більше не актор. І, до слова, про те, що, якби не КСУ, то рідна йому парламентська фракція була б дещо меншою.

Легковажне, зверхнє чи навіть презирливе ставлення до устрою, системи, правил і колег останнім часом було політичним трендом. Поразка найяскравішого послідовника цього стилю, Трампа, доводить, що мода на понтову зухвалість минає. Недарма в Штатах подейкували: найбільше поразки Дональда Фредовича прагнули у Держдепі й Пентагоні. Як висуванці республіканців, так і ставленики демократів. Адже не можна зневажати те, що маєш захищати. Не варто плюндрувати те, що є частиною держави. Безславний кінець неминучий.

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А для того, аби продукувати твіти чи відеоролики, необов’язково займати президентське крісло.

І трохи про нудне, але необхідне. Напевно, є сенс уточнення і Закону "Про Конституційний суд", і Основного закону в тій частині, що стосується КСУ. Є потреба збільшення вимог до кандидатів на посаду суддів КСУ. І щодо критеріїв доброчесності, і щодо обсягу й характеру знань. Багаторічний досвід прокурора або блискуче знання господарського права не робить з людину конституціоналіста. І розуміти Конституцію й вчити конституційне право треба ДО того, як отримаєш мантію", - розповів Рахманін.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, коментуючи конституційну кризу: Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях".





Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.