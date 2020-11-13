Міносвіти рекомендує вишам із 16 листопада перейти на змішану форму навчання

Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої та професійної передвищої освіти перейти на змішану форму навчання.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти. Лист уже надіслано керівникам закладів освіти", - повідомив міністр.

Він зазначив, що організовуючи навчання за дистанційною або змішаною формами, варто враховувати зміни до правил карантину та попередні рекомендації МОН.

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