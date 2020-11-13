Новини

У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни

2 44034
У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни
Депутати Палати представників Національних зборів готують до розгляду в другому читанні на осінній сесії законопроєкт про зміну закону "Про громадянство Республіки Білорусь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

"Передбачається можливість втрати білоруського громадянства внаслідок участі в терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі", - повідомила депутатка Марія Василевич.

Також, за словами Василевич, у новому законопроєкті виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин".

Депутатка розповіла, що згідно з документом планується розширити перелік тих, хто має право отримати білоруське громадянство в спрощеному порядку, і впровадити новий для Білорусі інститут - поновлення в громадянстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор

"Крім того, пропонується уточнити підстави для відмови в прийнятті до розгляду заяви про набуття громадянства і встановити їх для припинення розгляду такої заяви", - зазначила Василевич.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...не сбылась твоя мечта, вася, ходи недоизнасилованным В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 2201 Хорошо хоть Порох регулярно откладывает тебе личинки в штаны - хоть это тебя утешает? В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 7012 В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 8311
  • Vladimir T fd7dc273
    Окуенная идея! Вот бы у нас так же. Я даже кандидата № 1 знаю. Ну букву "З" начинается. Там "тяжкий вред интересам страны" не один лист займет.
  • Вiктар BY
    Наверняка будет интересен масштаб личности "депутата" Василевич.
    Головокружительная карьера от "мисс" - через "эскорт" у Лукашенко - в депутаты декоративного парламента. Ума не хватает даже сейчас понять - что ее, дуру, сейчас тоже имеют в извращенной форме. У гестаповцеа из ОМОН хоть балаклавы есть - призрачный шанс остаться неподсудными.
    А эта проститутка молода и узнаваема - не отмыться...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини