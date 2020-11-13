У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.
"Передбачається можливість втрати білоруського громадянства внаслідок участі в терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі", - повідомила депутатка Марія Василевич.
Також, за словами Василевич, у новому законопроєкті виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин".
Депутатка розповіла, що згідно з документом планується розширити перелік тих, хто має право отримати білоруське громадянство в спрощеному порядку, і впровадити новий для Білорусі інститут - поновлення в громадянстві.
"Крім того, пропонується уточнити підстави для відмови в прийнятті до розгляду заяви про набуття громадянства і встановити їх для припинення розгляду такої заяви", - зазначила Василевич.