У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни

Депутати Палати представників Національних зборів готують до розгляду в другому читанні на осінній сесії законопроєкт про зміну закону "Про громадянство Республіки Білорусь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

"Передбачається можливість втрати білоруського громадянства внаслідок участі в терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі", - повідомила депутатка Марія Василевич.

Також, за словами Василевич, у новому законопроєкті виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин".

Депутатка розповіла, що згідно з документом планується розширити перелік тих, хто має право отримати білоруське громадянство в спрощеному порядку, і впровадити новий для Білорусі інститут - поновлення в громадянстві.

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"Крім того, пропонується уточнити підстави для відмови в прийнятті до розгляду заяви про набуття громадянства і встановити їх для припинення розгляду такої заяви", - зазначила Василевич.