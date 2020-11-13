69-річний чоловік випав з автобуса і помер на зупинці у Львові, - Нацполіція

На зупинці громадського транспорту у Львові помер 69-річний чоловік. За словами очевидців, він випав з автобуса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

12 листопада близько 17.40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який загинув унаслідок ДТП на зупинці громадського транспорту по вулиці Грінченка у Львові.

Правоохоронці встановили особу загиблого - 69-річного жителя одного із сіл Жовківського району. За словами очевидців події, чоловік нібито випав з автобуса на тротуар і від травм помер на місці події.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.