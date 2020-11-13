Профільний комітет Ради пропонує скасувати мораторій на перевірки бізнесу

Комітет з питань фінансів, податкової та фінансової політики Верховної Ради пропонує скасувати мораторій на документальні та фактичні перевірки бізнесу, при цьому для платників податків з річним доходом до 20 млн грн пропонується продовжити мораторій до 1 липня 2021 року.

Відповідне положення містить доопрацьований комітетом законопроєкт з поправками до Податкового кодексу 4101-д з "бюджетного пакету", текст якого оприлюднено на парламентському сайті в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт пропонує обкладати податком на транспорт автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат (нині - 375 мзп).

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Доопрацьований проєкт закону також містить пропозицію знизити тимчасову ставку ПДВ на низку імпортного обладнання та комплектуючих до 14% (з 2021 по 2023 рік).

При цьому комітет зберіг індексацію ставок акцизу на алкоголь, екологічного податку та орендної плати з урахуванням інфляції, як це ініціювало Міністерство фінансів.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, законопроєкт також пропонує щорічно з 2021 року підвищувати на 5 грн за тонну екологічний податок на викиди двоокису вуглецю (СО2) - з 10 грн за тонну до 30 грн за тонну в 2024 році. Також законопроєкт пропонує підвищення вдвічі до 2029 року ставки екологічного податку за скидання забруднювальних речовин у воду.

Водночас комітет пропонує скоротити ставку акцизу на відходи тютюнової сировини з посиленням контролю за використанням обладнання і сировини для промислового виробництва тютюнових виробів.

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Крім того, депутати пропонують розширити повноваження контролюючих органів щодо інформації про банківські рахунки платників податків. Законопроєкт також пропонує зобов'язати компанії з управління активами подавати декларації з податку на прибуток щодо кожного інституту спільного інвестування, активами яких вони управляють, зокрема тих, що не мають статусу юрособи.