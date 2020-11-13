Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 35-річної жінки в одній зі столичних лікувальних закладів після проведення планової операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"До чергової частини поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив про те, що після проведення хірургічної операції у одній з лікарень померла його дружина. Він додав, що можлива причина смерті є неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Попередньо встановлено, що 35-річна жінка мала ряд операцій у декількох клініках міста Києва, однак після останньої вона померла", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України, в рамках якого призначено проведення судово-медичної експертизи. Також слідчі направили до суду клопотання на отримання необхідної медичної документації із закладу, в якому вона лікувалася.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній зі столичних приватних клінік після операції на жовчному міхурі померла 35-річна Анастасія Островська - дружина ексміністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.