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Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження

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Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 35-річної жінки в одній зі столичних лікувальних закладів після проведення планової операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"До чергової частини поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив про те, що після проведення хірургічної операції у одній з лікарень померла його дружина. Він додав, що можлива причина смерті є неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Попередньо встановлено, що 35-річна жінка мала ряд операцій у декількох клініках міста Києва, однак після останньої вона померла", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України, в рамках якого призначено проведення судово-медичної експертизи. Також слідчі направили до суду клопотання на отримання необхідної медичної документації із закладу, в якому вона лікувалася.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній зі столичних приватних клінік після операції на жовчному міхурі померла 35-річна Анастасія Островська - дружина ексміністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.

Топ коментарі

  • vadym sestritsyn
    Одна из клиник -это «Борис» Радуцкого. Который учит нас в носу ковыряться и насоветовал Зеле «карантин выходного дня»
  • ALEX SUROVV
    Вы хоть видели ети частные клиники в Украине? Тупые домохозяйки купившие дипломы врачей пооткрывали в своих квартирах офисы и назвали ето клиниками. Тут даже зубы страшно лечить, а они серьезные операции себе делают в сомнительный забегаловках.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Насміхатись про смерть людини просто неприпустимо, може б адмін закрив би коменти.
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