В Одеській області діятиме "карантин вихідного дня", - ОДА
Про це повідомив в.о. голови Одеської ОДА В'ячеслав Овечкін під час брифингу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми щойно провели регіональну комісію з надзвичайних ситуацій і затвердили список заборон, які будуть діяти в Одеській області на період дії нових норм карантину. Як ви знаєте, з півночі запроваджується карантин "вихідного дня". Це означає, що до понеділка будуть закриті всі ТРЦ, кінотеатри, театри, спортивні зали, салони краси і магазини промтоварів. Заклади громадського харчування не можуть приймати відвідувачів. Буде дозволена робота продуктових магазинів, аптек, поштових відділень, банків і АЗС. В інші дні будуть застосовуватися інші протиепідемічні обмеження", - сказав Овечкін.
Він зазначив, що "карантин вихідного дня" є рішенням уряду, яке повинно виконуватися в обов'язковому порядку всіма суб'єктами господарювання в Україні.
"За дотриманням оновлених правил буде спостерігати Держпродспоживслужба і Національна поліція України", - підкреслив він.
Раніше Одеська міська рада відмовився вводити в місті "карантин вихідного дня".