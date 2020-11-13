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За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей

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За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей
У Сполучених Штатах за останню добу повідомили про 153 496 випадків захворювання на COVID-19, що стало новим щоденним максимумом з початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кілька штатів повідомили про рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. За останню добу підтверджено 919 летальних випадків серед інфікованих.

У США десятий день поспіль фіксують понад 100 000 випадків, але сьогодні вперше кількість перевищила 150 000 за один день.

На сьогодні в США в цілому виявили 10 552 821 випадок захворювання на COVID-19 і не менше 242 423 випадки смерті.

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Також стало відомо, що Техас і Каліфорнія першими з американських штатів перетнули позначку в 1 мільйон випадків.

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Топ коментарі

  • Ави
    если в США будут какие-то инновации по борьбе с ковидом, то все они будут перениматься к нам и в Европу
  • des_104
    так умирает 2%. а выявленных, вон - стопицят тыщ. не удивлюсь, если 80% положительных тестов бракованные.
  • irenka ko
    На жаль, але на передвиборчих сходках у Трампа майже всі присутні були без масок, як і він сам. До Байдена приходили більш свідомі прихильники, та і сам Джо ніколи без маски не спілкувався з виборцями.
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