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За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов

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За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов
Є докази, що деякі з цих ОЗУ на Сході використовували російські спецслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

За словами Баканова, стратегія національної безпеки України акцентує увагу на тому, що спецслужби іноземних держав, перш за все Російської Федерації, продовжують розвідувально-підривну діяльність проти України.

"Вони намагаються посилювати сепаратистські настрої, використовують організовані злочинні угруповання і корумпованих посадових осіб, прагнуть посилити інфраструктуру впливу. До речі, в нашій практиці є чимало таких прикладів. Тільки за два останні роки СБУ викрила 120 організованих злочинних угруповань, які мали вплив на місцеву владу за рахунок розгалужених корупційних зв'язків, своїх представників у владі, легалізації бізнесу та відмивання коштів. Є докази, що деякі з цих ОЗУ на Сході використовували російські спецслужби", - розповів глава СБУ.

Баканов зазначив, що ці ОЗУ, наприклад, забезпечували проникнення російських фінансово-промислових груп в стратегічні галузі нашої економіки.

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Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    "Правда" что именно? То что ОПГ влияет на власть это уже и дети знают. А то что они "разоблачили" - это словестный понос! Факты - это ФИО, суть противоправной деятельности, суд, приговор (в смысле его суть), тюрьма (РЕАЛЬНАЯ! За решеткой!). Ничего этого Баканов не озвучил, т.к. ... "порешали".
  • Tommy Lee
    Ви б ліпше "разоблачілі" одну ОЗГ, що впливає, а фактично керує центральною владою. Штат Делавер готовий вам допомогти в цьому.
  • Frol Fedoroff
    Более того. Почему Бакланов рассказывает за 2 года? Хотя сам он на должности с 20.08.19 г.
    Сдается, что там и дел за эти 15 месяцев с десяток всего, иначе Зеленский ему бы уже какой-то орден вручил За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 6227
    За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2510
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