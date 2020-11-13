Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на закритті щорічної асамблеї ВООЗ.
"Ніколи дослідження щодо вакцин не просувалися вперед так швидко, як зараз", - сказав Гебреєсус.
"Немає жодних сумнівів, що вакцина стане найважливішим засобом для того, щоб взяти під контроль пандемію. Ми раді попереднім результатам клінічних випробувань, опублікованим цього тижня", - додав він, говорячи про результати компаній Pfizer та BioNTech.
Глава організації наголосив на важливості того, щоб "усі країни змогли скористатися результатами цих наукових досягнень".
Вакцина компанії Pfizer розроблена спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech. 9 листопада її творці повідомили, що ефективність дії вакцини становить 90%.