Повторні місцеві вибори: ЦВК визначила розмір грошової застави

Центральна виборча комісія визначила розмір грошової застави на повторних виборах, виборчий процес яких починається в 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба комісії, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія визначила, що розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) ... становитиме 1000 грн за кожного кандидата", - сказано в повідомленні.

При цьому розмір грошової застави для кандидата на посаду голови на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) - 5 тисяч гривень.

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