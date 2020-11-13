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Лукашенко про події в Білорусі: "Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів"

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Лукашенко про події в Білорусі: "Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав події останніх місяців у країні спробою неконституційного перевороту і заявив, що в Білорусі немає революціонерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".

"Ми однозначно оцінюємо події, які відбуваються після виборів в країні, як спробу неконституційного перевороту за лекалами, як то кажуть, кольорових революцій", - сказав Лукашенко, додавши, що насправді "ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів".

За словами "президента", який захопив владу, світ сьогодні живе в умовах серйозних потрясінь, а планета переживає системну кризу.

"Головною причиною того, що відбувається, багато ЗМІ називають коронавірус. Вже говорив і повторю, що це лише привід, ширма, під якою глобальні гравці в черговий раз намагаються переділити світ на свій манер. У них є плани і на пострадянському просторі, в тому числі і на Білорусь", - додав Лукашенко.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Немного в этом вопросе не согласен этим ушлёпком. Они были, революционеры, но в 2014 году приехали к нам и встали на защиту от орды Украины. Лучшие, как Жизневский. А в остальном лука прав, остались инфантильные и терпилы которых уже убивают, но они с упрямством осла ходят по воскресеньям с цветочками.
  • Oljik
    А він, доречі, правий. Революція - це щось інше. Може мирний бунт з квітами?
  • Владислав Носковский
    Правий він в одному: те що зараз у Білорусі відбувається- не є революцією. Скінчиться так, як і у Хабаровську- нічим.
    З самого початку у людей були шанси позбутись таргана, проте цей шанс вони профукали.
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