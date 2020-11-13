Лукашенко про події в Білорусі: "Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".
"Ми однозначно оцінюємо події, які відбуваються після виборів в країні, як спробу неконституційного перевороту за лекалами, як то кажуть, кольорових революцій", - сказав Лукашенко, додавши, що насправді "ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів".
За словами "президента", який захопив владу, світ сьогодні живе в умовах серйозних потрясінь, а планета переживає системну кризу.
"Головною причиною того, що відбувається, багато ЗМІ називають коронавірус. Вже говорив і повторю, що це лише привід, ширма, під якою глобальні гравці в черговий раз намагаються переділити світ на свій манер. У них є плани і на пострадянському просторі, в тому числі і на Білорусь", - додав Лукашенко.