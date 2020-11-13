У Харкові школи з понеділка скасують дистанційне навчання, - міськрада

Із 16 листопада в харківських школах скасовуються дистанційні та поновлюються звичайні заняття з відвідуванням шкіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Харківської міськради.

Директорка департаменту освіти Ольга Деменко зазначила, що підставою для повернення до традиційної форми навчання стало рішення Кабінету Міністрів про відмову від адаптивного карантину і запровадження обмеження "помаранчевої" зони на всій території України.

"Згідно з постановою, ухваленою на засіданні уряду 11 листопада, відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється тільки у випадку, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти і персоналу навчального закладу", - наголошується в повідомленні пресслужби.

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