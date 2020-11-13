Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить економічну кризу в Україні, - економіст

Підвищення тарифу на передачу струму призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Про це написав економіст Борис Кушнірук у колонці на Liga.net.

"В разі запланованого збільшення ще на 30% за рік тариф на передачу струму зросте більш ніж удвічі. Удвічі зростає тариф, який веде до подорожчання електроенергії в умовах, коли за три квартали цього року у порівняні з минулим промислове виробництво скоротилося на 7%; ВВП, за оцінкою Мінекономіки, знизився на 5,5%; експорт за січень-серпень зменшився на 6,6%, або на 2,4 млрд. дол.; збитки промислових підприємства за перше півріччя становили 72,4 млрд грн", - написав Кушнірук.

За його словами, нині влада обрала найгірший час для запровадження додаткового тарифного обтяження економіки. Зростання тарифу на передачу електроенергії, за його оцінкою, сприятиме подальшому падінню ВВП, промвиробництва та експорту, адже вітчизняна промисловість втратить конкурентоспроможність через збільшення собівартості вироблення продукції та послуг.

"Зі зрозумілими наслідками – скорочення робітників, зменшення зарплат, зниження відрахувань до держбюджету. Яке веде до поглиблення економічної кризи – за 9 місяців 2020 року капітальні видатки бюджету виконано лише на 40% від річного плану", - наголосив Кушнірук.

Він також зазначив, що внаслідок збільшення вартості струму постраждає не лише бізнес, а й населення, яке купуватиме його продукцію за підвищеними цінами.

"Витрати на електроенергію – далеко не остання складова в собівартості будь якої продукції та послуг. Через підвищення тарифу на передачу електроенергії виробники не матимуть іншого виходу, ніж перекласти збільшення вартості струму в ціни своєї продукції. Подорожчає струм – зростуть всі ціни, у тому числі на продовольчі товари", - вважає Кушнірук.

І наголошує: інфляція вже прискорилась – у жовтні споживчі ціни зросли на 1%, і вона зростатиме й надалі, якщо рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу струму буде затверджено.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн/МВт-год до 312,76 грн/МВт-год.

Раніше економічний експерт Андрій Новак заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію з подорожчання усіх товарів і послуг.

Водночас гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак вважає, що після підвищення тарифу на електроенергію в Україні подорожчає проїзд у міському електротранспорті та залізницею. А президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття, падіння економіки.