Якщо відповідальність за недостовірне декларування не відновлять до кінця року, то вона запрацює не раніше 2022, - Ситник

Якщо Україна до кінця цього року законодавчо не врегулює питання відповідальності за недостовірне декларування, то ця норма зможе вступити в силу лише з 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

За його словами, після рішення Конституційного суду (КС) про визнання неконституційною кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, справи, які розслідувалися за цією статтею, закриваються і "фактично втрачені".

"Це рішення (про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. - Ред.) - це частина великого плану, який почав реалізовуватися ще в лютому 2019 року. Була ціла низка послідовних рішень: скасування відповідальності за незаконне збагачення, потім було рішення про скасування наших повноважень щодо подачі позовів до суду про визнання угод недійсними, потім було рішення про скасування указу (про призначення Ситника директором НАБУ. - Ред.) і ми дійшли до рішення про скасування статті 366-1 КК", - підкреслив Ситник.

Читайте також: Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необов'язково займати президентське крісло

Ситник додав, що аналогічна ситуація була після скасування відповідальності за незаконне збагачення, яка зараз вже повернута законодавцем.

"Може виникнути така ситуація, що Верховна Рада не встигає і приймає закон, наприклад, 20 січня. Чиновники всі подадуть декларації на новий рік, умовно до 20 січня і фактично до цих декларацій за 2020 рік не можна буде застосовувати статтю, яку відновлять", - зазначив глава НАБУ.

"Якщо ми як держава до 31 грудня не відновимо інститут відповідальності за фіктивне декларування, то навіть якщо буде прийнято ідеальний закон, який відповідає міжнародним стандартам і не суперечить рішенню Конституційного суду, то можливість імплементації закону з'явиться тільки у квітні 2020 року", - підсумував Ситник.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.