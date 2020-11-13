"Час жити чи час помирати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин вихідного дня і чи можна реалізувати на Донбасі "азербайджанський сценарій"

Сьогодні, 13 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", обговорять, чи переживе бізнес вихідні на карантині, чи варто Україні розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом. Азербайджанський сценарій у Карабасі: наскільки реально його реалізувати на Донбасі?