Новини

Оргзлочинність загрожує державній безпеці не менше, ніж тероризм, - Баканов

2 06324
Оргзлочинність загрожує державній безпеці не менше, ніж тероризм, - Баканов
Саме ОЗУ здійснюють під контролем спецслужб фінансування і забезпечення тероризму, сепаратизму і тому подібного

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Оргзлочинність використовують іноземні спецслужби для розвідувально-підривної діяльності проти України. Це і фінансування тероризму і сепаратизму, і корупційне проникнення агентури в державні органи. За торішніми оцінками Європолу, організована злочинність становить більшу загрозу державній безпеці ніж тероризм. Оскільки саме ОЗУ здійснюють під контролем спецслужб фінансування і забезпечення тероризму, сепаратизму і тому подібного", - підкреслив Баканов.

Глава СБУ зазначив, що протидія організованій злочинності - одне із завдань, які покладені на спецслужби більшості держав Європи і НАТО. Зокрема, США, Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Франції, Польщі.

Баканов вважає небезпечним підхід, який повністю ліквідує систему боротьби з оргзлочинністю в Україні. На думку глави СБУ, не може бути монополії на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Тому слід запровадити альтернативну підслідність, як здорову конкуренцію між правоохоронцями.

Читайте також: За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов

Топ коментарі

  • Don Bessam dc0e2bc1
    передайте бакланову, шо жуликов ловить то к авакяну...
    а баклановцы должны ловить шпионов с террорюгами.
  • Alex Bender
    ху из бакЛанов ?
  • WiM
    та что ты гаваришь? Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 1062
    Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 5809

    Оргпреступность угрожает государственной безопасности не меньше, чем терроризм, - Баканов - Цензор.НЕТ 2251
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини