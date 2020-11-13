Другий тур: 15 листопада обиратимуть мера в семи містах

Повторне голосування на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Кам'янця-Подільського відбудеться в неділю, 15 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

"15 листопада відбудеться повторне голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Зокрема, у 7 регіонах України – з виборів міського голови. А саме: у містах Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

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Зазначається, що результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Водночас в ЦВК нагадали, що 22 листопада повторне голосування з виборів мера призначено в 12 містах 10 регіонів, а саме: у містах Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Славʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Броварах (Київська область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.