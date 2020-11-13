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Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію"

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Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію"
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан порадив спікеру Ради Дмитру Разумкову, у якого виявили коронавірус, лягти в лікарню Феофанія, щоб не "порушувати протокол ".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний коментар Богдан залишив під постом Разумкова.

"Як так вдома? З дружиною? Ви порушуєте протокол! Треба разом з Русланом Стефанчуком (першим заступником голови Ради. - Ред.) лягти у Феофанію))))", - йдеться в коментарі Богдана.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков захворів на коронавірус.

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Пізніше ексглава ОП Андрій Богдан назвав "коронавірусним кублом" хворих на COVID-19 спікера ВР Разумкова, президента Володимира Зеленського і нинішнього главу ОП Андрія Єрмака.

Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію 01

Топ коментарі

  • Гептимирон
    Заражение короновирусом требует серьезного изучения. Для меня не понятен вопрос, как так вышло, что Зеленский заразился короновирусом не от жены, а от Ярмака)
  • Andriy Kalnyshevsky
    Интересно, зачем из єтой гниды делать ньсмейкера)
  • Роберт Мюллер
    Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 238
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