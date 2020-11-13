Україна засуджує вбивство мінчанина Бондаренка в Білорусі, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявило, що Україна засуджує вбивство 31-річного мінчанина Романа Бондаренка в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter українського МЗС.

"Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа", - відзначило МЗС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 листопада Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.

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