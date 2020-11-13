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Луцька міськрада подасть до суду позов щодо скасування карантину "вихідного дня"

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Луцька міськрада подасть до суду позов щодо скасування карантину "вихідного дня"
Луцька міська рада готує позов про скасування постанови уряду про карантин "вихідного дня" і закликає правоохоронні органи проявити лояльність до підприємців.

Про це повідомляє пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Луцька міська рада готує до подання позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування постанови про карантин "вихідного дня" як такої, що суперечить чинному законодавству та Конституції України й суттєво порушує права підприємців та підприємств", - повідомив міськрада.

Також секретар міськради, в.о. мера Григорій Пустовіт направив листи поліції, в яких закликав не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності підприємців і підприємств в разі порушення ними постанови про карантин "вихідного дня".

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У міськраді вважають, запроваджений урядом карантин "вихідного дня" призведе до серйозних збитків і проблем для бізнесу, виснаженого "першою хвилею" обмежень. Також влада міста називають досить сумнівною ефективність таких обмежувальних заходів у зниженні захворюваності на COVID-19.

"На сьогодні заклади працюють в режимі серйозних обмежень, органами контролю постійно проводяться перевірки дотримання протиепідеміологічних вимог, встановлених постановами Головного санітарного лікаря України", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • WiM
    Что значит "отменить постановление"?

    А где иски на привлечение к уголовной ответственности шушары которая нарушает права миллионов людей, уничтожает экономику опираясь на обоснования выковырянные или в носу, или в ж.пе их хозяина...
  • Olex Morokhovets
    И эти туда же - ДОЛБО...БЫ .
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    О карантине выходного дня : - "Смысл мошенничества нынешней власти с введением норм "надзвичайного стану" без объявления самого "надзвичайного стану" предельно прост. В случае официального объявления "надзвичайного стану" граждане имеет право на компенсацию убытков возникших в результате директивных действий власти. Она может носить разный характер, налоговые каникулы (несколько штатов США), отсрочка выплат налогов (Франция), беспроцентные кредиты (Болоня,Италия). В варианте проворачиваемом украинской властью все это юридически невозможно - нет акта объявления "надзвичайного стану" , а "разноцветное зонирование" Кабмина - акт рекомендательный, а не директивный. Суть таких действий власти - обман народа." - tZE inform
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