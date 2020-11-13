Навчальні програми військових ліцеїв Міноборони мають бути побудовані з прицілом на майбутнє членство України в НАТО, - Таран

Випускники військових ліцеїв повинні мати всі умови, щоб закласти основи для успішної військової кар'єри в українській армії, побудованої за стандартами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив міністр Андрій Таран.

Система нашої військової освіти і науки поки реформується за спеціальною програмою НАТО. Формується абсолютно нова парадигма, яка створює військову культуру, засновану на євроатлантичних цінностях і принципах. Що стосується навчальних закладів, де починається шлях молодої сержантській і офіцерської зміни, то, на думку Тарана, вже сьогодні їхні освітні програми треба писати, так би мовити, "на виріст", з прицілом на майбутнє членство України в НАТО.

Таран підкреслив, що випускники військових ліцеїв повинні мати всі умови, щоб закласти основи для успішної військової кар'єри в українській армії, побудованої за стандартами НАТО.

Також читайте: Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов

"Ця мета, членство в НАТО, визначена Стратегією національної безпеки, нещодавно затвердженої Президентом України. Виходячи з неї ми вже працюємо над Стратегією воєнної безпеки України. У свою чергу, цей документ стане основою для Стратегічного оборонного бюлетеня України та плану оборони України.