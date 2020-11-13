Житомир вирішив також не запроваджувати карантин вихідного дня
Про це повідомив у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінет Міністрів ухвалив рішення ввести "карантин вихідного дня". У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли", - зазначив Сухомлин.
За його словами, додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти і годувати свої сім'ї.
Сухомлин зазначив, що при такій кількості хворих, 2 дні "локдауна" на ситуацію не вплинуть.
Мер також повідомив, що два дні тому в Житомирі вибірково протестували працівників міської ради на наявність антитіл і за результатами тестування на COVID-19 перехворіли 16 осіб із 40.
Наступного тижня в Житомирі планують зробити ІФА-тестування всім працівникам шкіл. Після результатів у місті вирішуватимуть, як налагодити навчання для учнів старших класів.