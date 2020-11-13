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Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити"

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Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити"
Міськрада Чернігова направила звернення до Кабінету Міністрів з проханням скасувати карантин вихідного дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської міськради, про це йдеться у зверненні до Кабміну.

У міськраді зазначають, що впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без будь-якого дослідження, яким чином карантин вихідного дня вплине на динаміку поширення COVID-19, а також без проведення консультацій принаймні з міськими головами обласних центрів і з представниками бізнес-спільноти, які понесуть найбільші втрати.

"Міський бюджет Чернігова в результаті запровадження "карантину вихідного дня" в листопаді понесе суттєві втрати на додаток до втрачених 200 млн грн обумовлених запровадженням карантину в 2020 році, в разі продовження "карантину вихідного дня" міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити", - йдеться у зверненні.

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Крім того, в міськраді додали, що запровадження таких карантинних обмежень призведе до неможливості нормальної роботи установ і позбавить їх можливості користуватися передбаченими чинним законодавством можливостями для зменшення платежів, зокрема, посиланням на форс-мажорні обставини.

Топ коментарі

  • время
    Невже є дурні, котрі думають, що влада хвилюється за наше здоров'я?
  • WiM
    Бобошко, а почему в Беларуси нет этих проблем - проблемы только у бесноватого украинского быдла, голосующего по приколу?

    Беларусь в зелёной зоне и заболеваемость в 10 раз ниже чем в Украине.
    Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити" - Цензор.НЕТ 2111
  • Fox Ermolova
    Поддерживаю Чернигов. Мысленно с вами, дорогие черниговчане (или черниговцы) Киев - разрешите им и пальцы в розетки засовывать, на опоры лэп взбираться, а главное на красный дорогу переходить. Одним словом - убейтесь ап стену.
    А карантин нам на хутор введите. Пока у нас болезни нет изолируйте нас от дебилов. Му за карантин и оцепление.
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