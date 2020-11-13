Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС

7 72255
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС
Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля населеного пункту Кам'янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а поблизу Водяного - автоматичний гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.

Крім того, поблизу Мар'їнки зафіксовано вогонь ворожого снайпера. Щоб зберегти життя і здоров'я українських захисників, Об'єднані сили адекватно відповіли. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації і її найманців припинилися.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 74 знайдені вибухонебезпечні предмети. Українські захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Стоило говнокомандующему вiслюкау сбежать от Байдена в больничку, как и на фронте стало налаживаться... Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4186
  • Яр Холодний
    Ну, нарешті... Спочатку на "Блазня" "поклали товстий та довгий" голови обласних рад - деякі оголосили, що не будуть виконувать його розпорядження з питань карантину... Тепер на "Клована" "забили" і фронтовики...
  • Злой Карлик
    Два года назад каждый день сообщали сколько уродов грохнули за сутки, а теперь топ-новость, открыли ответный огонь.....
    Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1540
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини