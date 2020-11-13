Баканов проти заборони на службу в СБУ співробітникам з родичами в РФ

Глава Служби безпеки України Іван Баканов вважає дискримінаційними норми законопроєкту про реформування спецслужби щодо співробітників, які мають родичів із громадянством РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Наприклад, дискримінаційні норми щодо кандидатів на службу і співробітників, що мають родичів із громадянством РФ. Говорячи юридичними термінами, це положення суперечить конституційному і міжнародно-правовому принципу недискримінації за ознакою національності і є необґрунтованим.

Співробітники СБУ і так проходять ретельні перевірки на відповідність критеріям внутрішньої безпеки. З тим же успіхом у найближчій перспективі можемо очікувати законодавчу ініціативу про позбавлення українського громадянства тих, у кого є родичі в Російській Федерації. Або навіть пришивання зірок їм на одяг...", - заявив Баканов.

Глава СБУ висловив сподівання, що "парламентаріям вистачить здорового глузду виправити власні помилки в запропонованому законопроєкті".

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