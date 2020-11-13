Баканов проти заборони на службу в СБУ співробітникам з родичами в РФ
Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Наприклад, дискримінаційні норми щодо кандидатів на службу і співробітників, що мають родичів із громадянством РФ. Говорячи юридичними термінами, це положення суперечить конституційному і міжнародно-правовому принципу недискримінації за ознакою національності і є необґрунтованим.
Співробітники СБУ і так проходять ретельні перевірки на відповідність критеріям внутрішньої безпеки. З тим же успіхом у найближчій перспективі можемо очікувати законодавчу ініціативу про позбавлення українського громадянства тих, у кого є родичі в Російській Федерації. Або навіть пришивання зірок їм на одяг...", - заявив Баканов.
Глава СБУ висловив сподівання, що "парламентаріям вистачить здорового глузду виправити власні помилки в запропонованому законопроєкті".