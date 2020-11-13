Повідомлення про "інавгурацію" Кернеса в німецькій клініці "Шаріте" - вигадки, - спікер міськради

У Харківській міській раді заявили, що повідомлення в ЗМІ про можливе складання присяги Геннадієм Кернесом у німецькій клініці "Шаріте" є вигадками.

Про це повідомив речник міськради Юрій Сидоренко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспiльне".

"Всі ці вигадки про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує", — сказав Сидоренко.

За його словами, Кернес присягатиме як обраний мер особисто у Харкові.

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Він також додав, що Кернес йде на поправку, але дата його повернення невідома.

"Щоранку у нього в палаті відбуваються консиліуми, на якому лікарі вирішують, чи можна його сьогодні або максимум завтра виписувати. Ми не знаємо ні про дати, ні про що. Ми знаємо тільки те, що щоранку проводяться консиліуми", — сказав Сидоренко.

Спікер міськради пояснив: якщо Кернес ще не в Харкові, "значить легені його потребують долікування в Німеччині".

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Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса.Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова, але наступного дня закрила, "тому що місце його перебування відоме".