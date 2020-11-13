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Глава ОАСК Вовк за домовленістю з Дубінським незаконно закрив виїзд 150 чиновникам Порошенка, - записи НАБУ

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Журналістка Ганна Бабінець оприлюднила інформацію про те, що напередодні другого туру президентських виборів, коли стало зрозуміло, що перемагає Зеленський, судді ОАСК незаконно заборонили виїзд за кордон 150 чиновникам з оточення Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала журналістка Анна Бабінець.

Вона зазначила: "Якщо судді Павлу Вовку треба відчути себе ще могутнішим, він кличе на допомогу нардепа Олександра Дубінського.

Коли стало зрозуміло, що президентські вибори виграє Зеленський, судді скандального ОАСК вирішили заборонити виїзд за кордон посадових осіб часів Порошенка - близько 150 осіб.

Така заборона була незаконною, але це не хвилювало суддів. Їм був потрібен лише той, хто "дасть пас", тобто подасть позов про таку заборону в ОАСК. Помічник знайшовся швидко - відомий усім Олександр Дубінський.

Завдяки "плівкам Вовка", які виявилися у журналістів Слідство.Інфо, і блогу Катерини Лихогляд цей черговий "суддівський договірняк" також став публічним. Подробиці ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    00-Igor Lyashenko 37b3b0fe Перед перемогою Зеленського на виборах президента ОАСК незаконно заборонив виїзд за кордон 150 чиновникам Порошенка, - журналістка Бабінець - Цензор.НЕТ 5224
    Перед перемогою Зеленського на виборах президента ОАСК незаконно заборонив виїзд за кордон 150 чиновникам Порошенка, - журналістка Бабінець - Цензор.НЕТ 9423
  • mrSmith
    Буть он сбитым, его рейтинг сейчас был бы ниже чем перед президентскими выборами.
    А он вырос.
    А вот "новому лицу" точно светит забвение или кое что похуже (надеюсь).
  • Стрелок
    Перед победой Зеленского на выборах президента ОАСК незаконно запретил выезд за границу 150 чиновникам Порошенко, - журналистка Бабинец - Цензор.НЕТ 7312
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