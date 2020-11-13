Новини

Зеленський призначив Сергія Левченка головою департаменту військової контррозвідки СБУ, - указ

10 80211
Зеленський призначив Сергія Левченка головою департаменту військової контррозвідки СБУ, - указ
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Левченка начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті президента України в опублікованому указі №499/2020 року.

У тексті указу наголошується: "Призначити Левченка Сергія Михайловича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України".

Читайте також: Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • SANDY
    Я вам скажу так: какую бы версию мы не рассматривали - то ли торговля оружия в огромных масштабах, то ли диверсия или теракт - это все ответственность военной контрразведки СБУ.

    Военную контрразведку СБУ у нас возглавляет господин Сергей Левченко, назначенный еще во времена Лебедева и Соломатина. Он - один из немногих чиновников спецслужб, который остался при такой должности еще со времен Януковича. У нас нет прямых доказательств, но если мы допускаем, что этот человек имеет какие-то связи с РФ, то мы понимаем, что любые мероприятия по охране складов тут же становятся достоянием российский спецслужб.
  • Шрек Баблокат
    похоже, готовится какая-то большая подляна!..
    просто напомню, что в период "зима-весна"(начало), наше СБУ просто самоустранилось из жизни.. у нас в Киев Стрелков(Гиркин) по центру разгуливал.. у нас сепары делали что хотели..
    а СБУ отдыхало без приказа!..
    просто при Баканове приказа "действовать" не будет!.. Баканов предатель, как и Зеленский, и скоро они будут кукарекать на программах Скобеевой, как в Украине тяжко живется любителям "рускавамира" и единой Рассиюшки..
  • Nataliia Radchenko
    Александр Лукашенко во время встречи с группой иностранных журналистов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского не признавать его президентом. Соответствующий фрагмент интервью 13 ноября опубликовал журналист Олег Кашин на своей странице в Facebook.
    Во время встречи журналист спросил, как Лукашенко ведет диалог с Зеленским, который якобы говорил, что к нему будут обращаться по имени и фамилии без приставки "президент".
    "Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал его просто Зеленским, а не президентом. По моему все к тому идет. С 70% [поддержки на выборах] он обвалился до 22 - 30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского - молчала", - сказал Лукашенко.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини