Зеленський призначив Сергія Левченка головою департаменту військової контррозвідки СБУ, - указ
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Левченка начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті президента України в опублікованому указі №499/2020 року.
У тексті указу наголошується: "Призначити Левченка Сергія Михайловича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України".