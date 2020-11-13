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Спікерку МЗС Зеленко призначено послом у Сингапурі, - указ

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Спікерку МЗС Зеленко призначено послом у Сингапурі, - указ
Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко послом України в Сінгапурі.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №498/2020 від 13 листопада опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Зеленко Катерину Михайлівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур", - сказано в тексті указу.

Як повідомлялося, в листопаді 2018 року Зеленко була призначена спікером Міністерства закордонних справ України.

До цього Зеленко обіймала посаду першого секретаря посольства України в Німеччині.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Прибрали розумну людину подалі від Києва і Європи...
  • Привет
    О чувак в феофании как работает...видать что то бодрящее вкололи...
  • vitaliymkua
    Феофанію? Спикер МВД Зеленко назначена послом в Сингапуре, - указ - Цензор.НЕТ 6134
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