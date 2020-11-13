Спікерку МЗС Зеленко призначено послом у Сингапурі, - указ
3 15931
Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко послом України в Сінгапурі.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №498/2020 від 13 листопада опубліковано на сайті глави держави.
"Призначити Зеленко Катерину Михайлівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур", - сказано в тексті указу.
Як повідомлялося, в листопаді 2018 року Зеленко була призначена спікером Міністерства закордонних справ України.
До цього Зеленко обіймала посаду першого секретаря посольства України в Німеччині.