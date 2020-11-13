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Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину, - Клименко

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Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину, - Клименко
Національна поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних норм.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього від початку дії карантину складено 50,5 тис. адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафів майже 20 млн грн. За тиждень виявили 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22:00", - зазначив очільник Нацполіції на селекторній нараді за участю керівників територіальних підрозділів.

Клименко наголосив, що зараз працює близько тисячі рейдових груп, і їхню кількість буде збільшено. Так, групи перевірятимуть дотримання карантину суб'єктами господарювання.

"Тільки від початку тижня перевірено майже 40 тис. закладів, складено понад 3200 адміністративних протоколів за порушення карантину і розпочато 22 кримінальні провадження", - повідомив чиновник.

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Топ коментарі

  • Привет
    Как преступников ловить то некому...а как за маски штрафовать так сразу толпа ментов..
  • Valery Greff
    Прям вот так толпами по Эпицентру и будут ходить? Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина, - Клименко - Цензор.НЕТ 6313
  • mrSmith
    Клименко, ценность твоих админпротоколов, сильно померкла после того, как некое заведение дружка нашего президента, успешно проработало весь период карантина без штрафов и санкций с вашей стороны.
    Кто то даже говорит, что полиция, кроме как показухой, ничем другим и не умеет заниматься!
    Или все патрульные были заняты охотой на одиноких прохожих в парках?
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