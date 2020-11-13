У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення до 30 листопада оголосити суботи та неділі на території Львова робочими днями для низки закладів і установ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер Андрій Садовий.

"Щойно закінчилося засідання виконкому. Прийняли рішення, що до 30 листопада субота і неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів і ринків. Це означає, що у Львові неможливо ввести карантин вихідного дня, оскільки у нас немає вихідних", - написав він.

Садовий виклав скан даного рішення виконкому.

"У випадку, якщо завтра хтось намагатиметься заважати вам працювати, покажіть їм це рішення і звертайтеся на гарячу лінію за телефоном 1580. Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 11 листопада запровадив низку карантинних обмежень, зокрема заборонив масові заходи за участю понад 20 осіб, планові госпіталізації, роботу розважальних закладів, а також ввів карантин вихідного дня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Карантин вихідного дня запроваджено з 14 до 30 листопада.

Читайте також: Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити"