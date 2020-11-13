У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер Андрій Садовий.
"Щойно закінчилося засідання виконкому. Прийняли рішення, що до 30 листопада субота і неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів і ринків. Це означає, що у Львові неможливо ввести карантин вихідного дня, оскільки у нас немає вихідних", - написав він.
Садовий виклав скан даного рішення виконкому.
"У випадку, якщо завтра хтось намагатиметься заважати вам працювати, покажіть їм це рішення і звертайтеся на гарячу лінію за телефоном 1580. Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права", - підкреслив він.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 11 листопада запровадив низку карантинних обмежень, зокрема заборонив масові заходи за участю понад 20 осіб, планові госпіталізації, роботу розважальних закладів, а також ввів карантин вихідного дня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Карантин вихідного дня запроваджено з 14 до 30 листопада.