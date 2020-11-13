Під час другого туру місцевих виборів порядок підтримуватимуть 5 тисяч правоохоронців, - Фацевич

Поліція забезпечить правопорядок під час другого туру місцевих виборів 15 листопада, для гарантування громадської безпеки на території ділянок і охорони виборчої документації буде залучено понад 5 тис. правоохоронців.