Тристороння заява щодо Карабаху - документ про припинення воєнних дій, а не політичного врегулювання, - Пашинян

Підписана з президентами Азербайджану та Росії тристороння заява щодо Карабаху не є документом політичного врегулювання проблеми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю Громадському телебаченню Вірменії.

"Це документ про припинення воєнних дій. І це не документ політичного врегулювання. Є терміни, пропозиції (в заяві), які повинні інтерпретуватися і отримати політичний зміст", - сказав Пашинян.

За його словами, навколо підписаної заяви будуть розпочаті обговорення всередині Вірменії. "Обговорення тільки повинні початися, це будуть обговорення дипломатичного характеру і триватимуть дуже довго. Основний формат обговорення буде всередині уряду", - сказав Пашинян.

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При цьому він зазначив, що не чув жодних пропозицій всередині Вірменії, зокрема і від опозиції, про денонсацію заяви. "Так, ми можемо просто взяти і розірвати цей папір, але повинні також мати уявлення про наслідки. Це означає, що ми повертаємося до ситуації до підписання", - сказав прем'єр Вірменії.

У ніч на 10 листопада РФ, Азербайджан і Вірменія погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабаху і введення в регіон російських миротворців, а також передання низки районів в регіоні Азербайджану. Діятиме також російсько-турецький моніторинговий центр.