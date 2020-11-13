Батькові військового медика Катерини Луцик потрібно допомогти зібрати кошти на операцію, - Найєм
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Адвокат і громадський активіст Масі Найєм звернувся до громадян з проханням допомогти батькові військового медика Катерини Луцик.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Дуже потрібна допомога. У мене є друг. Катя Луцик. Вона була медиком, коли ми воювали.
Коли були обстріли і падало по 500 мін на промзону - вона не боялася разом з Валідолом або моїм ротним сідати в таблетку і їхати за пораненими на позицію, яку жорстко обстрілювали. Тому що їх потрібно було рятувати. Детальніше про Катю тут. І ще ось:
Тепер треба рятувати її батька. У нього інфаркт і він зараз у лікарні. Йому мають ставити стенти. Це коштує приблизно 80 000 грн.
З них у Каті є близько 40000. Якщо у вас є можливість - скиньте хоч 200 грн.
Дякую.
Картка на ім'я Катерини Федорівни Луцик. № 5168 7427 2834 9436.
На фото - ми на промзоні в 2016 році".