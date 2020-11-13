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Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків

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Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків
Міська влада Івано-Франківська допомагатиме підприємцям у судах, якщо на них накладатимуть штрафи за порушення "карантину вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"Будемо допомагати бізнесу відстоювати свої права в судах, якщо будуть штрафи. Це однозначно", - зазначив Марцінків.

Він переконаний, що при ухваленні таких рішень уряду варто було порадитися з органами місцевого самоврядування, а подібні проєкти постанов оприлюднити заздалегідь, тому що до них "залишається багато питань".

"Як зрозуміти рішення уряду про роботу промислових ринків? Не можу сказати, не знаю. В постанові про це немає ні слова. Юристи читають і не можуть дати стовідсоткової відповіді", - підкреслив мер.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Сейчас начнется самое интересное. Хочу посмотреть на чьей стороне будет полиция. С жителями своих городов или выполнять команды из покоев в Феофании.
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 9138
  • 4uxpux
    Ковид это отсеивание слабых.Никакие примитивные меры защиты не спасут.На уровне государства под шумиху воруют деньги,все как обычно
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