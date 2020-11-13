Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків

Міська влада Івано-Франківська допомагатиме підприємцям у судах, якщо на них накладатимуть штрафи за порушення "карантину вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"Будемо допомагати бізнесу відстоювати свої права в судах, якщо будуть штрафи. Це однозначно", - зазначив Марцінків.

Він переконаний, що при ухваленні таких рішень уряду варто було порадитися з органами місцевого самоврядування, а подібні проєкти постанов оприлюднити заздалегідь, тому що до них "залишається багато питань".

"Як зрозуміти рішення уряду про роботу промислових ринків? Не можу сказати, не знаю. В постанові про це немає ні слова. Юристи читають і не можуть дати стовідсоткової відповіді", - підкреслив мер.

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