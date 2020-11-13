Міська комісія ТБНС Дніпра захворіла і не змогла ухвалити рішення про імплементацію карантину вихідного дня, - Філатов
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Філатов зазначив: "Відповідно до статистики Дніпро і Дніпропетровська область займають друге місце знизу за захворюваністю COVID-19 в країні. За даними МОЗ, Дніпро і Дніпропетровська область увійшли до трійки регіонів України з найнижчим рівнем захворюваності COVID-19.
Ми просто зробили для цього колосально багато ... За 14 днів найнижчі середні показники захворюваності в Україні становили:
120 - у Кіровоградській області;
153,9 - в Дніпропетровській області;
199,3 - в Луганській області.
Середній показник захворюваності по Україні становить 342,5 на 100 тисяч осіб, а найвищі показники захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Чернівецькій (643,8 випадку на 100 тис. осіб), Житомирській (587,5) та Хмельницькій (534,5) областях".
Він продовжив: "Неофіційно. Шановні підприємці, як сьогодні заявив прем'єр-міністр: "Мери не можуть скасовувати того, що вони не запроваджували". А я нічого й не скасовую. На мітинги не ходжу, прапором не махаю, заяв не роблю. Більше люблю працювати.
Ішачити, як Папа Карло, як і всі попередні п'ять років. Тим більше, цю несусвітню дурість я не вводив. Якої, до речі, немає в жодній країні світу. Просто міська комісія з ТБНС захворіла. Ні, не коронавірусом. Просто захворіла і немає кворуму.
Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не можуть. Шановні підприємці, хороших вам вихідних.
Сподіваюся, ми добре зрозуміли один одного після того, як ви мені дзвонили в "Зумі"? І, будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і соціальної дистанції. Самі і для своїх клієнтів. Ви ж відповідальні громадяни вільної країни".
"А всім землякам бажаю проводити більше часу на свіжому повітрі, гуляти і насолоджуватися останніми днями з гарною погодою. І не забудьте купити у підприємців хоча б сосиску або чашку кави. Всіх люблю, ваш мер", - резюмував Філатов.