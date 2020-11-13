Степанов заявив, що не ставатиме депутатом Одеської облради
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який за підсумками виборів до місцевих рад був обраний депутатом Одеської облради, відмовився від цієї посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав він
Як повідомлялося, у вересні Степанов, який очолює список партії "Слуга народу" на виборах в Одеську обласну раду, заявив, що не планує залишати посаду міністра в разі перемоги на місцевих виборах.