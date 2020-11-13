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Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування. ФОТО

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У даний час завершилися всі етапи швартових випробувань середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна", який побудовано для ВМС України.

Про це повідомив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Кораблі проєктів Лагуна і Кентавр для ВМС України проходять заводські і державні випробовування 01

"Зараз корабель переходить до відпрацювання етапів заводських і ходових випробувань. Практично на завершальній стадії узгодження програми та методики проходження всіх елементів державних випробувань в акваторії моря. Очікується, що до кінця цього року корабель проєкту "Лагуна" буде готовий до проведення запланованих заходів державних випробувань", - сказав Радчук.

Крім того, тривають державні випробування двох десантно-штурмових катерів типу "Кентавр": "Малин" і "Станіслав".

Кораблі проєктів Лагуна і Кентавр для ВМС України проходять заводські і державні випробовування 02

"Що стосується катерів типу "Кентавр", то попередньо встановлено, що під час випробувань не досягнуто повною мірою характеристики швидкості, яка була заявлена ​​згідно з оперативно-тактичними вимогами цього проєкту, тому конструктори суднобудівного підприємства внесли відповідні зміни в конструкцію. Надалі очікуємо перевірку цих конструктивних змін при експлуатації катерів", - підкреслив представник ВМС.

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Топ коментарі

  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Позорище. Иметь свой корабельный завод и не построить НИ ОДНОГО СТОЯЩЕГО КОРАБЛЯ---ПОЗОР ДЛЯ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКОГО.
    За это обоих на нары надо посадить. Побирушники и попрошайки.
  • Да-это-я
    Новини ні про що. Розпорошення грошей.
    Абсолютно не потрібні застарілі типи.
    Де безпілотна авіація (окрім МАКЕТУ Сокіл300), де високоточні ракети ближнього та середнього радіусу дії типу земля-земля (на базі носія типу Нептун), де ракети морського базування? Де ХОЧАБ розробки антимоскітного ППО та РЕБ?
    Вкладаємо гроші в ніщо(
  • Mykola Vovk
    Траулер, СРТМ
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