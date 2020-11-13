Кораблі проєктів "Лагуна" і "Кентавр" для ВМС України проходять заводські і державні випробовування. ФОТО

У даний час завершилися всі етапи швартових випробувань середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна", який побудовано для ВМС України.

Про це повідомив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Зараз корабель переходить до відпрацювання етапів заводських і ходових випробувань. Практично на завершальній стадії узгодження програми та методики проходження всіх елементів державних випробувань в акваторії моря. Очікується, що до кінця цього року корабель проєкту "Лагуна" буде готовий до проведення запланованих заходів державних випробувань", - сказав Радчук.

Крім того, тривають державні випробування двох десантно-штурмових катерів типу "Кентавр": "Малин" і "Станіслав".

"Що стосується катерів типу "Кентавр", то попередньо встановлено, що під час випробувань не досягнуто повною мірою характеристики швидкості, яка була заявлена ​​згідно з оперативно-тактичними вимогами цього проєкту, тому конструктори суднобудівного підприємства внесли відповідні зміни в конструкцію. Надалі очікуємо перевірку цих конструктивних змін при експлуатації катерів", - підкреслив представник ВМС.

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