Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція до президента України Володимира Зеленського про скасування рішення про запровадження карантину вихідного дня набрала необхідну кількість голосів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Представники бізнесу та експерти ринку висловлюють категоричний протест ініціативі введення "карантину вихідного дня" і вимагають: не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати; скасувати в Києві і інших містах, центрах України заборона на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу", - сказано в електронній петиції авторства Катерини Єгорової від 10 листопада.

Станом на вечір 13 листопада петиція вже набрала понад 26 тис. голосів, за необхідних 25 тис. для її офіційного розгляду.

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