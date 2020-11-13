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Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів

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Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів
Петиція до президента України Володимира Зеленського про скасування рішення про запровадження карантину вихідного дня набрала необхідну кількість голосів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Представники бізнесу та експерти ринку висловлюють категоричний протест ініціативі введення "карантину вихідного дня" і вимагають: не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати; скасувати в Києві і інших містах, центрах України заборона на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу", - сказано в електронній петиції авторства Катерини Єгорової від 10 листопада.

Станом на вечір 13 листопада петиція вже набрала понад 26 тис. голосів, за необхідних 25 тис. для її офіційного розгляду.

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    кому Вы пишите эти петиции президенту резиденту пустого места он только по видосикам не надоела вся эта сливная операция накала народа в унитаз через петиции то что им надо они пропустят а остальное игры уродов
  • nord west 73790a67
    От же дебіли. Краще ви підпишіть петицію до Зеленського щоб відмінив пандемію коронавірусу.
  • irenka ko
    Він все одно не знає шо робити з цим усім бардаком. Хлопчику лише 42 рочки, йому страшно. Як то кажуть: перші сорок років у житті хлопчиків самі важкі. Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 1051
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