Новини • Коронавірус і карантин

На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький

1 47246
На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє скоротити бюрократичну процедуру, щоб можна було швидше дозволити вакцину від коронавірусу в Україні, як тільки її зареєструють у світі. Також у бюджеті закладено на вакцини 2,6 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький сказав в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера".

За його словами, як тільки вакцина з'явиться в продажу, Україна матиме кількість доз, розраховану на 20% населення. Перша партія становитиме кількість на 3% населення.

Також Радуцький заявляв, що поки рано говорити про українську вакцину від коронавірусі. Поки є тільки український кандидат у вакцини.

Читайте також: Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Запишіть і мене. Зеля презерватив.
  • Дмитрий Чуб
    Та не, Радуцкий по старой схеме, выкупит закупленную государством вакцину и продаст с надбавкой куда нибудь в Нигерию или х.й его знает куда, опыт с масками у него есть. А потом мы опять купим за наши деньги вакцину.
  • Власов Сергей b3083465
    Андрій Смолій

    11 ч. ·

    Два світи.

    Новомосковськ та Феофанія.

    Звичайні люди та Зеленський з Єрмаком.

    У лікарні в районному центрі немає електрики, а лікарі ставлять крапельниці присвічуючи ліхтариками.

    По всій країні не вистачає ліків, кисню, ШВЛів та ліжкомісць.
    В цей час Зеленський хизується віп-палатами, які в березні обіцяв ліквідувати.

    Країна вже занурилась в тотальну катастрофу і далі буде лише гірше...

    Ось що означає, коли при владі люди, яким байдуже Україна, які не розуміють елементарних речей і які по шию в корупції та зловживаннях.На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 7395
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини