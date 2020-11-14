У країні почався карантин вихідного дня
Як передає Цензор.НЕТ, почала діяти постанова Кабміну №1100.
Карантин вихідного дня ввели на три тижні. Він буде діяти з 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка. В інші дні на території країни будуть діяти обмеження "помаранчевої зони".
Що забороняється на вихідних
Згідно з рішенням уряду, до понеділка на території України буде заборонено:
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування (ресторани, кафе, бари);
- робота установ культури і проведення масових культурних заходів;
- прийом відвідувачів у ТРЦ й інших розважальних закладах;
- робота спортзалів, фітнес-центрів і басейнів;
прийом відвідувачів салонами краси, магазинами промислових товарів тощо.
Що буде працювати
В період дії карантину вихідного дня дозволяється робота:
- громадського транспорту;
- магазинів, в яких понад 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ветпрепаратами або кормами;
- закладів громадського харчування на винос або з адресною доставкою;
- банків і операторів поштового зв'язку;
- АЗС і СТО;
- закладів медичної практики.