ПЦУ скасувала у вихідні богослужіння в Софії

Богослужіння в храмі Софії Київської не проводитимуться в суботу та неділю через введений урядом карантин вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник пресслужби Православної церкви України Іван Сидор в фейсбуці.

"У зв'язку з рішенням Уряду про карантин вихідного дня та змінами у графіку роботи Національного заповідника "Софія Київська", ранкові та вечірні богослужіння у Теплій Софії у суботу і неділю звершуватись не будуть.

З понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (Літургія) і 17:00 (вечірнє богослужіння)".

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