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ПЦУ скасувала у вихідні богослужіння в Софії

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ПЦУ скасувала у вихідні богослужіння в Софії
Богослужіння в храмі Софії Київської не проводитимуться в суботу та неділю через введений урядом карантин вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник пресслужби Православної церкви України Іван Сидор в фейсбуці.

"У зв'язку з рішенням Уряду про карантин вихідного дня та змінами у графіку роботи Національного заповідника "Софія Київська", ранкові та вечірні богослужіння у Теплій Софії у суботу  і неділю  звершуватись не будуть.

З понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (Літургія) і 17:00 (вечірнє богослужіння)".

Також читайте: У країні почався карантин вихідного дня

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Топ коментарі

  • Слава Шустрий
    Молодці ! Бог він у душі і помислах! Наша церква про свою паству піклується !
  • Слава Шустрий
    Давайте їм з Лаври Київської відвеземо усіх до одного )))
  • Психиатрическая больница No1
    Ровно за точно же такое же постановление кацапы убили архиепископа во время последней эпидемии чумы в Москве. Не верите - гуглите.
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