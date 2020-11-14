Тіхановська оголосила "народний трибунал" Лукашенку

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила народний трибунал у Білорусі, а тим, хто захопить Олександра Лукашенка і його "терористичне угрупування", пообіцяла амністію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в телеграм-каналі.

Тіхановська заявила, що Білорусь "остаточно перетворилася в місце злочину", а самопроголошений президент Олександр Лукашенко і його поплічники ㅡ "терористична організація, яка має відповісти за свої злочини".

Так, опозиціонерка оголосила свій план народного трибуналу з шести пунктів. За ним протестувальники нейтралізують ідеологів і пособників режиму Лукашенка шляхом об'єднання і відстоювання колег і соратників перед тими, хто намагається тиснути на них.

Також, за словами Світлани Тіхановської, міжнародна група опозиції веде роботу з визнання Лукашенка і його пособників терористичною організацією і зі сприяння судам універсальної юрисдикції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Злочинець Лукашенко образив президента України: "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала". ВIДЕО

Опозиціонери планують збирати і перевіряти докази злочину режиму Олександра Лукашенка через спеціальні платформи "Зубр" і "Голос". Для співробітників силових структур також планують запустити програму "Рапорт", за якою можна буде конфіденційно надавати відео та інші докази злочинних наказів.

Через платформу "Голос", за словами Тіхановської, проведуть процес "народного звинувачення" за зібраними доказами, де кожен білорус зможе проголосувати за звинувачення підозрюваних.

"Ми не виносимо вирок до чесного суду, але всі люди, за звинувачення яких проголосує народ Білорусі, першими будуть притягнуті до відповідальності", ㅡ заявила вона.

Лідер опозиції анонсувала, що підводити підсумки зібраних доказів проти Лукашенка будуть 20 грудня. А після цього народ Білорусі "вийде на масовий марш із заявою народного звинувачення і покаже всьому світу, що справедливого суду над злочинцями вимагає більшість".

Вона заявила, що поки в країні не відновлений закон, єдиним механізмом прийняття рішень є голос більшості.

Також Тіхановська пообіцяла тим, хто захопить Лукашенка і його поплічників, амністію або серйозне пом'якшення відповідальності за скоєні раніше злочини.