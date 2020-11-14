Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 виборців, - СNN
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в п'ятницю телеканал CNN, посилаючись на останню інформацію з обробки бюлетенів.
Так, за даними телеканалу, в Джорджії Джо Байден обходить Дональда Трампа більш ніж 14 тис. голосів при підрахунку 99% бюлетенів. Тобто, перевага демократа - більше голосів, які залишилося обробити в цьому штаті. Подібна ситуація склалася в традиційно республіканському штаті Арізона, де Байден випереджає Трампа майже 11 тис. голосів.
Раніше американські ЗМІ повідомили про перемогу кандидата від демократів це в декількох ключових штатах - Філадельфії, Вісконсині та Мічигані. Дональд Трамп взяв першість в Північній Кароліні і Алясці.
Таким чином, за прогнозом CNN, Джо Байден отримує 306 голосів виборців, тоді як для перемоги потрібно лише 270. В арсеналі Дональда Трампа - 232 виборці.