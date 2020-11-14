В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали

В Україні станом на ранок суботи, 14 листопада, зафіксовані 12 524 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України від початку пандемії. За добу померли 191 особа, видужали 4 962 особи.