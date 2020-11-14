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В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали

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В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали
В Україні станом на ранок суботи, 14 листопада, зафіксовані 12 524 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України від початку пандемії. За добу померли 191 особа, видужали 4 962 особи.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12 524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.

Також за останню добу:

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 01госпіталізовано – 1 525 осіб;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 01летальних випадків – 191;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 01одужало – 4 962 особи;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 01здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

За весь час пандемії в Україні :

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 05захворіло – 525 176 осіб;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 05одужало – 238 811 осіб;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 05летальних випадків – 9 508;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 05проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 49 699 випадків;

Вінницька область – 13 627 випадків;

Волинська область – 18 433 випадки;

Дніпропетровська область – 20 535 випадків;

Донецька область – 16 632 випадки;

Житомирська область – 21 597 випадків;

Закарпатська область – 19 214 випадків;

Запорізька область – 17 616 випадків;

Івано-Франківська область – 27 417 випадків;

Київська область – 23 801 випадок;

Кіровоградська область – 3 572 випадки;

Луганська область – 5 080 випадків;

Львівська область – 36 561 випадок;

Миколаївська область – 11 944 випадки;

Одеська область – 32 090 випадків;

Полтавська область – 14 800 випадків;

Рівненська область – 24 579 випадків;

Сумська область – 17 437 випадків;

Тернопільська область – 23 330 випадків;

Харківська область – 46 886 випадків;

Херсонська область – 6 752 випадки;

Хмельницька область – 22 450 випадків;

Черкаська область – 12 315 випадків;

Чернівецька область – 27 511 випадків;

Чернігівська область – 11 298 випадків", - повідомив Степанов.

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 09
В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 10

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    а чому за літо Вкраїна не готувалась до карантину, чому запас ліків не зробили ?
    не обладнали ліжка доступом до кисню ?
    чия це злочинна недбалість ?
  • Alter Nator
    все дуже просто
    в регіонах, які відмовляються від карантину, ввести лікування хворих за рахунок мерів і особистого майна представників місцевої влади
  • Андрей Сафhjyjd
    Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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