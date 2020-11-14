В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"12 524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.
Також за останню добу:
госпіталізовано – 1 525 осіб;
летальних випадків – 191;
одужало – 4 962 особи;
здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).
За весь час пандемії в Україні :
захворіло – 525 176 осіб;
одужало – 238 811 осіб;
летальних випадків – 9 508;
проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 49 699 випадків;
Вінницька область – 13 627 випадків;
Волинська область – 18 433 випадки;
Дніпропетровська область – 20 535 випадків;
Донецька область – 16 632 випадки;
Житомирська область – 21 597 випадків;
Закарпатська область – 19 214 випадків;
Запорізька область – 17 616 випадків;
Івано-Франківська область – 27 417 випадків;
Київська область – 23 801 випадок;
Кіровоградська область – 3 572 випадки;
Луганська область – 5 080 випадків;
Львівська область – 36 561 випадок;
Миколаївська область – 11 944 випадки;
Одеська область – 32 090 випадків;
Полтавська область – 14 800 випадків;
Рівненська область – 24 579 випадків;
Сумська область – 17 437 випадків;
Тернопільська область – 23 330 випадків;
Харківська область – 46 886 випадків;
Херсонська область – 6 752 випадки;
Хмельницька область – 22 450 випадків;
Черкаська область – 12 315 випадків;
Чернівецька область – 27 511 випадків;
Чернігівська область – 11 298 випадків", - повідомив Степанов.