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Лукашенко про проведення зустрічей ТКГ у Мінську: "Баба з воза - коню легше"

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Лукашенко про проведення зустрічей ТКГ у Мінську: "Баба з воза - коню легше"
Олександр Лукашенко пропонує продовжити проведення в Мінську зустрічей Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ Білорусі та ближнього зарубіжжя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Лукашенко вважає, що Мінськ був і залишається "зручним у багатьох сенсах майданчиком для проведення переговорів ТКГ".

"А де ви знайдете кращий майданчик? У Нур-Султан полетите? Це далеко. Незрозуміло, навіщо. Напевно, не дуже зручно. А тут - трикутник Київ - Москва - Мінськ. Година - і ви тут, переговорили, розлетілися", - сказав він.

Крім того, Лукашенко переконаний, що в Мінську можливе обговорення "не лише українського порядку, але також і актуальних питань тристоронніх взаємовідносин Білорусі, України й Росії".

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Разом з тим він не виключає також варіанту відмови від мінського майданчика.

"Ми вас усім необхідним забезпечуємо - тільки домовляйтеся. Але якщо не хочете - не треба. Баба з воза - коню легше. Не хочете - не приїжджайте", - підсумував Лукашенко.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Придурок.
  • майкл бом 2c607f23
    Толк был в начале,пока армия ВСУ была не дееспособна...оттянуть время,получить передышку,закрепиться на позициях и усилить армию.Теперь уже пустое.
  • Vika Lysenko
    Давно пора ! Азербайджан 30 лет по пустыне водили !
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