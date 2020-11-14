Помер Армен Джигарханян

Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер на 86 році життя, повідомив друг артиста Артур Согомонян.

"На жаль, Армен Борисович помер. Серце зупинилося о шостій ранку", - сказав Согомонян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, причиною смерті стали вік і хвороби артиста.

Народний артист СРСР Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року. З 1996 року є президентом і художнім керівником Московського драматичного театру. Відомий за ролями в таких фільмах як "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тіьотя", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт", "Царевбивця".

У квітні 2018 року Джигарханян був госпіталізований в одну зі столичних клінік з інфарктом, перебував у комі. Після він відновився і повернувся до репетицій в театрі. Потім було ще кілька госпіталізацій, лікарі підозрювали гіпертонічний криз і невралгію, але серйозних захворювань не виявляли. Після він неодноразово проходив планові обстеження в лікарнях.

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Армен Джигарханян в 2014 році був одним з тих, хто висловив підтримку Україні і не підписав колективний лист представників російської творчої інтелігенції, що публічно висловила підтримку зовнішній політиці Володимира Путіна щодо окупації Криму.