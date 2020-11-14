Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов
Україна вийшла на фінальну стадію підписання договору з американською компанією Pfizer на поставки вакцини від COVID-19. Також ведуться переговори з іншими виробниками. Про це під час політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, Міністерство охорони здоров'я перебуває в постійному контакті з усіма виробниками вакцини проти COVID-19, які зараз проходять завершальний етап клінічних досліджень.
"Крім ініціативи COVAX, до якої ми вже приєднані, ми ведемо переговори і вже фактично на стадії підписання договорів з Pfizer, з іншою американською компанією Moderna, компанією Sinovac, компанією Сінофарм", - сказав він.
За його словами, "питання вакцини проти COVID-19 для України - пріоритет на сьогодні для президента України, уряду та МОЗ".