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Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов

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Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов
Україна веде переговори з усіма виробниками перспективних вакцин проти COVID-19.

Україна вийшла на фінальну стадію підписання договору з американською компанією Pfizer на поставки вакцини від COVID-19. Також ведуться переговори з іншими виробниками. Про це під час політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я перебуває в постійному контакті з усіма виробниками вакцини проти COVID-19, які зараз проходять завершальний етап клінічних досліджень.

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"Крім ініціативи COVAX, до якої ми вже приєднані, ми ведемо переговори і вже фактично на стадії підписання договорів з Pfizer, з іншою американською компанією Moderna, компанією Sinovac, компанією Сінофарм", - сказав він.

За його словами, "питання вакцини проти COVID-19 для України - пріоритет на сьогодні для президента України, уряду та МОЗ".

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4629
  • саша паламарчук
    Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7517
  • petravsky II
    Если бы я был директором фармацевтической компании, я каждые пять лет придумывал бы вирусы. Эльдорадо.

    Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6920
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