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Завантаженість моргів на Одещині зросла до 55% через смерті інфікованих коронавірусом, - ОДА

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Завантаженість моргів на Одещині зросла до 55% через смерті інфікованих коронавірусом, - ОДА
В Одеській області завантаженість моргів зросла до 55%, зокрема через смерті інфікованих коронавірусом.

Про це 13 листопада повідомила директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За її словами, протягом минулої доби не було зафіксовано жодного смертельного випадку від COVID-19.

В Одеській області зафіксовано 31 270 випадків інфікування коронавірусом. Упродовж останньої доби кількість хворих зросла на 628 осіб, повідомила Одарій-Захар'єва.

Чиновниця зазначила, що в області пацієнтами з COVID-19 заповнено 62% ліжок у медзакладах. Загалом в області готові для приймання пацієнтів із коронавірусною хворобою 1970 ліжок.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Ще вся зима попереду. Місяць осені, кілька весняних..
  • Бяка Бука
    Степанов, ты что-ль?
  • ALEX SUROVV
    Все делается очень просто. В городе обявляется ЧС и под морги переоборудуются холодильники рыгаловок и рэсторанов хозяева которых сейчас перекрывают дороги против введения карантина
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